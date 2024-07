Els Bombers de la Generalitat han despenjat de la boca del túnel de Tordera de la C-32 l’autobús que ha quedat atrapat de forma vertical aquest dimarts al matí. A primera hora de la tarda els serveis d’emergència l’han retirat i situat de forma horitzontal damunt la calçada, a l’espera de poder fer la retirada total amb una grua de gran tonatge. La presència de l’autobús sinistrat fa que la via continuï tallada, i el Servei Català del Trànsit ja ha avisat que la interrupció podria durar fins demà dimecres. Per garantir la mobilitat a la C-32 en direcció nord, Trànsit ha habilitat un carril en sentit contrari entre Pineda de Mar i Palafolls. Recomana, però, utilitzar si és possible l’N-II i l’AP-7 com a vies alternatives.