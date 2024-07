El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha tornat aquest divendres a la presó de Lledoners tres anys després de sortir en llibertat després de romandre-hi reclòs pel procés independentista. "Avui no hi he tornat com a pres polític, sinó com a president del Parlament", ha manifestat Rull, visiblement emocionat, després de visitar el centre on va ingressar a finals de juny del 2019 després que es completés el seu trasllat i el de la resta de presos de Madrid. "No ens poden emmordassar idees legítimes i defensades pacíficament que, avui en dia, encara prevalen", ha destacat.