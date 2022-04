Els encenalls de Sant Josep són uns dolços típics catalans i una de les especialitats de la pastisseria El Cigne, entre moltes altres com el cheesecake o el pastís d’ou filat. Una elaboració senzilla però que atrau molt, consisteix en una galeta banyada de xocolata amb llet, negra o blanca. La diferència amb els altres encenalls és la galeta feta en forma de cigarret, segons explica el pastisser David Pérez. Un dels reptes que es proposen és innovar. Pérez assegura que «cada any ens trenquem el cap per intentar buscar un nou producte i llançar-lo a la venda; sempre busquem reinventar-nos».