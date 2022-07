La cantant olesana Chanel Terrero va ser l'encarregada de donar el tret de sortida al cartell de l'Orgull LGBT a Madrid i ho va fer amb un pregó multitudinari a la Plaça de Pedro Zerolo. Un discurs que va emocionar a tots els presents per la seva sinceritat i empatia, però sobretot per la visibilitat que va donar a tot el col·lectiu. Entre les cares conegudes que s'hi van deixar veure, hi havia Nacha la Macha, Itziar Castro, Rita Maestre i Soraya Arnelas.