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Rosalía la fa grossa amb l'Argentina
Un simple gest a TikTok ha obert una crisi inesperada entre Rosalía i una part del seu públic argentí. La polèmica va començar després de la final del Mundial del 2026, en què Espanya es va imposar a l'Argentina, quan la cantant va compartir una publicació de Mia Khalifa que celebrava la victòria espanyola i es burlava de la derrota de l'Albiceleste.
La controvèrsia arriba, a més, en un moment especialment delicat. Rosalía té programats quatre concerts a Buenos Aires els dies 1, 2, 4 i 6 d'agost, dins de la seva gira "Lux Tour". Les dues primeres actuacions van exhaurir ràpidament les entrades, fet que va portar a afegir dues dates més al Movistar Arena. Més informació