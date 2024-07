La Policia de l'estat d'Illinois (els Estats Units) ha publicat aquest dilluns un vídeo captat a través de la càmera incorporada en el cos d'un dels seus agents que va matar a trets una dona afroamericana dins de casa seva després de trucar els serveis d'emergències perquè temia que hi havia un "intrús" als voltants de la propietat.

El vídeo ha estat publicat en el marc del judici iniciat contra l'agent identificat com Sean Grayson, que ha estat imputat pel càrrec d'assassinat, segons ha informat la cadena de televisió CNN. Les imatges mostren a l'agent imputat i a un altre més conversant de manera tranquil·la a l'interior de l'habitatge amb Sonya Massey, la víctima de 36 anys, fins que comença una breu discussió entorn d'una olla d'aigua bullent.

En les imatges difoses es veu com un dels agents exigeix a Sonya que s'allunyi amb la seva "aigua bullent". Com a resposta, ella li "reprèn en nom de Jesús", una afirmació que realitza en fins a dues ocasions. "Serà millor que no ho facis o et juro per Déu que et disparo a la puta cara", reacciona l'agent en veure que la dona s'acosta. La víctima li demana perdó mentre aixeca l'olla, moment en el qual el Policia demana que deixi l'olla.

Just després s'escolten els tres trets que van posar fi a la vida de la dona. Després, l'agent es justifica assegurant que la dona tenia intenció de llançar-li l'aigua bullent .