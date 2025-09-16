Israel inicia l'ofensiva terrestre per prendre el control de Ciutat de Gaza
Alerta: les imatges següents poden ferir la sensibilitat del lector per la seva duresa. La incursió terrestre israeliana a Ciutat de Gaza ha començat. Netanyahu ha anunciat l’inici d’una «poderosa operació» per prendre el control de la capital gaziana. «Gaza crema», ha celebrat per la seva banda el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. Durant tota la nit, els bombardejos de l’Exèrcit israelià s’han succeït, utilitzant míssils, drons, trets des d’helicòpters i foc d’artilleria. Les autoritats mèdiques de l’enclavament –on Israel prohibeix l’entrada a la premsa internacional i assassina de manera sistemàtica els reporters locals– han anunciat que almenys 24 persones han mort només al llarg d’aquesta matinada, 40 han resultat ferides i dotzenes han desaparegut sota la runa. Centenars de gazians han decidit passar la nit al ras per por que els bombardejos impactessin contra els edificis on estaven.