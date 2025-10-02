VÍDEO | Així ha assaltat l'exercit d'Israel els vaixells de la Flotilla
L’exèrcit israelià ja ha assaltat almenys una quinzena d’embarcacions de la Global Sumud Flotilla, segons ha explicat la missió a través de les xarxes. Durant la nit, els soldats han anat abordant vaixells. Les últimes embarcacions interceptades han estat el ‘All in’, el ‘Seulle’ i l’’Oygono’. L’operació va començar dimecres al vespre, quan el grup de quaranta naus es trobava a unes 70 milles nàutiques de Gaza, en aigües internacionals, segons els activistes, però dins del perímetre d’exclusió marcat per l’armada hebrea, segons el govern de Benjamin Netanyahu. El govern d’Israel diu que les detencions s'han fet "de forma segura" i que els tripulants estan sans i estalvis. Els vaixells que no han estat aturats continuen cap a Gaza.