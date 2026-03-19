El moment exacte en què un periodista s'ha vist sorprès per un projectil al Líban
La cadena de televisió russa RT ha informat aquest dijous que el periodista britànic Steve Sweeney i un càmera, que no ha estat identificat, han resultat ferits en un atac perpetrat per les forces israelianes contra zones del sud del Líban, on es trobaven treballant. Des de RT han informat que els dos periodistes estan conscients i han estat traslladats a un hospital de la zona on reben tractament mèdic. Tots dos haurien estat afectats per la metralla després d’una explosió a prop del lloc on es trobaven.