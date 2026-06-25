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Miracle després del terratrèmol: rescaten viu un jove atrapat sota les runes a Veneçuela
Equips d’emergència, bombers i organismes de protecció civil intensifiquen les tasques de rescat en diverses zones de Veneçuela després dels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats dimecres, que han provocat l’esfondrament d’edificis i importants danys en infraestructures. Les autoritats mantenen la recerca de persones atrapades sota les runes mentre avaluen l’abast de l’emergència i alerten sobre possibles rèpliques.