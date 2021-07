El manresà Jordi Cruz (1978) s’ha convertit en un dels xefs més mediàtics de l’Estat espanyol, en part per la seva participació com a jurat en el programa Masterchef des del 2013. Però, sobretot, és reconegut per la seva cuina d’avantguarda que l’ha portat a treballar en restaurants que acumulen 8 estrelles Michelin. Ara, en governa sis. Cruz se sent creador i diu que li agradaria que alguna de les seves receptes aparegués en els llibres de cuina tradicional d’aquí a cent anys. Tampoc oblida les seves arrels i s’ha declarat un fan de Manresa, ciutat que el va veure créixer i que sempre que pot ve a visitar.