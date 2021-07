Quim Gabarro (Manresa,1988) va començar el seu periple entre fogons estudiant, com molts aspirants a cuina de la comarca, a la Joviat de Manresa. Al mateix temps treballava a Els Noguers. Després de graduar-se, va voler provar sort a Barcelona i va iniciar el seu camí en el món de l’hostaleria durant 10 mesos a les cuines d’El Velódromo. Amb aquesta experiència a la motxilla, el manresà va veure un anunci al diari que explicava que Jordi Cruz agafaria les regnes del restaurant Abac. I després de deixar-hi el currículum, hi va ser incorporat ràpidament com a cuiner el 2010. I no seria fins al 2018 que, després de gairebé una dècada treballant-hi, es convertiria en el cap de cuina.