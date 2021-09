Després del parèntesi de la setmana passada, en què no es va haver de lamentar cap mort per culpa de la covid a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, avui les notícies ja no són tan bones. Les 324 defuncions acumulades aleshores han passat a 327, de manera que s'han hagut de lamentar tres noves morts per la pandèmia durant aquesta setmana.

Pel que fa als pacients ingressats a l'àrea covid d'Althaia, n'hi ha 20 (17 la setmana passada), sis dels quals ingressats a la UCI, la mateixa quantitat que en l'anterior informe.

La dada acumulada dels pacients donats d'alta des del març del 2020 és de 2.855, que són 27 més que la setmana passada.