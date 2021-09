La diada de l'11 de setembre en una Manresa tenyida dels colors de l'estelada i plena de persones ja fa uns anys que viu en un record. La pandèmia no permet grans aglomeracions, fent que l'acte no pugui ser de peu dret i que les persones assistents ja no duguin cap bandera penjada a l'esquena. Tanmateix, i com cada diada, la plaça de l'11 de Setembre de Manresa ha quedat engalanada després que les 57 entitats hi col·loquessin les seves respectives ofrenes. Un nombre que ha crescut i força respecte a l'any passat, en què van ser 43 les entitats que van fer ofrena. La xifra també és més elevada si ho comparem amb l'any 2019, el darrer abans de la pandèmia, que va comptar amb 49 entitats manresanes inscrites. Malgrat que només 175 persones podien ser dins del tancat reservat per l'acte, els voltants estaven plens de persones que han quedat fora, però que no volien perdre's la celebració de la diada d'enguany.