Segons l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el 80% dels furts i robatoris al carrer o en comerços els produeix "un nombre molt petit de persones". "Són joves que són víctima d'un sistema que els ha exclòs, es busquen la vida perquè són persones que no tenen absolutament res, acaben malvivint on poden. Això no ho resoldrem amb més policia", lamenta l'alcalde, qui reclama la modificació de la Llei d'Estrangeria per evitar que estiguin tres anys, dels 18 als 21, "sense que ningú pugui fer res per a ells, ni buscar-los un lloc de treball ni un lloc per viure. És un atzucac".

L'Ajuntament atribueix aquest increment de la delinqüència a la pressió de Barcelona "per expulsar aquestes problemàtiques de la ciutat". "Barcelona ha estat un problema enorme, la pressió que s'ha generat ha expulsat un problema que és com l'energia. Si l'expulses no desapareix, continua en un altre lloc, no el resols", afegeix l'alcalde.