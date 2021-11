Aquest dijous es portarà a aprovació al ple municipal el Pla Estratègic per al Cardener, un document nou de trinca que concreta les actuacions necessàries per conservar i augmentar la biodiversitat del riu, la seva connectivitat biològica i també amb la ciutat, l'ús públic de la ribera i, alhora, per donar a conèixer els valors patrimonials i naturals del seu entorn.