La cantant israeliana Noa, l'Orfeón Donostiarra, Jordi Savall, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, l'Escolania de Montserrat, Sílvia Pérez Cruz i Carles Cases són alguns dels noms propis que protagonitzaran la programació per a l'any vinent de Manresa 2022 amb què, no només es commemoraran els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages, sinó que també es vol aprofitar per projectar la ciutat a tot el món. Lògicament, aconseguir que el Sant Pare visiti la ciutat seria el millor reclam. Aquesta invitació ja se li ha fet en múltiples ocasions.