Jaume Sanpera és Co-Founder i CEO, de Sateliot, el primer operador de telecomunicacions que proveirà connectivitat global per IoT sota el protocol 5G. El llançament del primer dels nanosatèl·lits que formaran la constel·lació Sateliot va tenir lloc el 22 de març de 2021 desde Baikonur, Kazakhstan. CEO experimentat amb un enorme background en la indústria de les Telecomunicacions, Jaume Sanpera és un clàssic de l'emprenedoria tecnològica del país. Fundador de vàries companyies, principalment del sector de les telecomunicacions, creador d'un grup empresarial amb àmplia presència internacional com Eurona (primer operador satel·lital a Europa que va sortir a cotització al 2010), Ambientum, (liderant el sector mediambiental a Espanya) Cidec, Technotrends, Festuc, etc. La seva consolidació com a emprenedor i CEO expert a la indústria de les Telecomunicacions l'han convertit en una figura amb gran presència als mitjans, fórums i d'altres plataformes d'informació i difusió.