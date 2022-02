La seva vida sempre ha anat lligada a la natura i l’esport. El massís de Montserrat la va veure néixer i créixer com a esportista, i és aquí on va descobrir el món de la muntanya, passió que li van saber transmetre els seus pares des de ben petita. Amant de l’escalada i l’alpinisme, no deixa de visitar els Pirineus, descobreix els Alps, i més endavant s’endinsa als Andes del Perú. La passió per l’escalada va començar a compaginar-la amb les curses de muntanya, i als 22 anys va córrer la seva primera marató, la de l’Aneto, on va acabar tercera. El 2011 participava per primera vegada en una ultra trail, la Cavalls del Vent, que acabaria guanyant. Després de molt d’esforç, sacrifici i il·lusió, l’octubre de 2012 es va proclamar Campiona de la Copa del Món d’Ultra trails. A partir d’allà, va iniciar una carrera esportiva repleta d’èxits esportius amb victòries en proves icòniques arreu del món. Doble campiona de l’Ultra Trail World Tour, ostenta podis a la Transgrancanaria, l’Ultra Trail del Mont Fuji, la Buff Epic Trail i a l’Ultra Pirineu, on ha vençut quatre vegades. Al 2017 es va proclamar vencedora de la Ultra Trail del Montblanc, complint el somni de qualsevol corredor de llarga distància. Actualment està cursant el segon nivell del Curs de Tècnic Esportiu d’Alta Muntanya per a ser Guia d’Alta Muntanya. És Bombera de la Generalitat, viu a Berga i és mare de bessons.