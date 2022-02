Núria Picas Albets (Manresa, 1976). La seva vida sempre ha anat lligada a la natura i l’esport. El massís de Montserrat la va veure néixer i créixer com a esportista, i és aquí on va descobrir el món de la muntanya, passió que li van saber transmetre els seus pares des de ben petita. Amant de l’escalada i l’alpinisme, no deixa de visitar els Pirineus, descobreix els Alps, i més endavant s’endinsa als Andes del Perú.