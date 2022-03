A la guerra perdem tots, no hi ha guanyadors. I aquest conflicte és una bogeria i absurd”. Aquestes són les paraules que la manresana sor Lucía Caram ha dirigit a alguns dels ucraïnesos refugiats que viatgen des de Polònia cap a Catalunya amb el comboi amb cinc autocars organitzat per l’Associació de Voluntaris de CaixaBank. Aquest desplegament, que s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, liderat per la religiosa, i de l’associació Mensajeros de la Paz, ha permès que uns 200 voluntaris abandonin la frontera amb Ucraïna.