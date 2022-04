L’Ajuntament de Manresa ha inaugurat un nou espai delimitat i exclusiu per a gossos al parc del Cardener, entre els Panyos i el Pont Nou. Es tracta d’una àrea de 1.065 metres quadrats delimitada on els animals podran anar deslligats. L’objectiu és millorar la convivència entre els diferents grups d’usuaris que freqüenten el parc, com visites escolars, persones que hi fan esport, altres que hi passegen i les que hi duen el gos a jugar.