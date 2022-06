L’aparcament del parc de l’Agulla al costat de la carretera ha estrenat millores. És en bateria i hi caben 51 vehicles, més dues places per a les persones amb mobilitat reduïda. També hi ha sis places per a motos i un aparcament per deixar-hi les bicis. Les obres han suposat una inversió de 370.0000 euros i formen part de l’àmbit del Pla Director de l’Agulla. Les han pagat Aigües de Manresa, la Junta de la Sèquia i el Consorci de l'Agulla.