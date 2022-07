Amb tothom encara pendent de l’incendi declarat diumenge al migdia, un foc a Manresa va tensionar ahir a la tarda la situació encara més. Va començar quan passaven deu minuts de les 3 i es va donar per estabilitzat pels volts de les 6. No va ser fins a les 10 de la nit que els efectius van donar-lo per controlat. De fet, les tasques han continuat tota la matinada, ja que anit encara hi havia zones on fumejava. Rere seu el foc va deixar 46,31 hectàrees de vegetació socarrimades.