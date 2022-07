La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto Illera, ha visitat aquest divendres Manresa. Durant l’estada a la capital del Bages, ha visitat l’Ajuntament de Manresa, on s'ha reunit amb l’alcalde, Marc Aloy i Guàrdia, i diferents regidors del consistori. Posteriorment s'ha dirigit a diferents punts turístics de la capital del Bages.

Maroto ha estat rebuda a les 11 del matí per l’alcalde Aloy a l’Ajuntament de Manresa, on ha signat el llibre d’honor. Seguidament, s'ha reunit al saló de sessions amb l’alcalde i diferents regidors del govern municipal, reunió on també hi ha estat present el subdelegat a Catalunya del govern de l’estat, Carlos Prieto Gómez.

Durant la reunió, el govern municipal ha donat detalls a la ministra dels diferents projectes turístics vinculats al Camí Ignasià i a la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi a Manresa, projectes que han rebut dues subvencions per part del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, vinculats als fons Next Generation, en el marc del Pla estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Un dels ajuts, de 2,5 milions d’euros, és per impulsar actuacions en sostenibilitat i transició digital vinculades al Camí Ignasià, mentre que l’altra subvenció, de 2,7 milions, permetrà afrontar millores a diferents elements patrimonials vinculats al Camí Ignasià a Manresa.