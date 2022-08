Després de dos anys marcats per la pandèmia i les restriccions, Manresa viu enguany una festa que es torna a celebrar sota el paraigües de la normalitat. Aquest migdia ha tingut lloc el pregó, a càrrec del periodista Quico Sallés, que ha tornat al saló de sessions, després d'acollir-se dos anys al teatre Conservatori. L'ajuntament ha rebut els assistents engalanat, amb la imatgeria de la ciutat ocupant el vestíbul, on s'hi poden veure els gegants, gegantons, hereu i pubilla, el lleó, l'àliga, nans i gegants de barris de la ciutat, i amb l'entrada i les escales per arribar al saló de plens i també a la sala de columnes vestides amb la catifa vermella de les grans ocasions.