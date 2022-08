Barceloní de naixement (al barri del Clot, el 1972), manresà d'adopció i resident al "Brooklyn de Manresa", a Sant Joan de Vilatorrada, com ha definit aquest municipi, el periodista Quico Sallés Fibla ha signat aquest dissabte al migdia el pregó de la Festa Major de Manresa que, amb molt d'humor, un verb fàcil i algun comentari crític, ha convertit en una declaració d'amor a la capital del Bages. Ha dit que Manresa "és l'antídot contra la 'Barcelunya'" i "el paradigma de l'equilibri que necessita el país". N'ha lloat la proximitat, el Baxi, el vi, les entitats, el correfoc... Ha exclamat que fins i tot "ens ha escollit la Rosalía" que, com és sabut hi ha comprat una casa amb el seu xicot, i ha demanat estimar-la i gaudir-la aprofitant la festa major. Això sí, ha avisat que "tenim feina per fer". El periodista ha acabat el seu pregó amb un "Visca Manresa, visca Catalunya lliure i visca la festa major. Bona festa major a tothom!"