"Anar a la UAB en bus és més aviat atrevit. Si arribes mitja hora abans i fas cua segurament tindràs lloc per asseure't, si no, tens tots els números que vagis dret". Així relata Roger Vilaseca l'odissea diària que ha de viure per arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona cada dia en bus. I aquesta situació la viuen cada dia desenes de joves que necessiten el transport públic per arribar a la universitat.

El malestar entre els usuaris de la línia d'autobusos 753 ha anat creixent des de principis del curs escolar per la falta de places als vehicles en hora punta. Alguns dels estudiants expliquen que entre les 7 del matí i les 8, a l'estació d'autobusos, es formen cues 30 minuts abans de l'arribada del bus per poder trobar seients lliures. Tot i que aquest dimarts, Sagalés, va anunciar que afegia dues expedicions més, els estudiants consideren que l’oferta segueix sent insuficient.