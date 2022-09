La resclosa que hi havia sota el pont de la carretera vella de Manresa, a tocar de la passarel·la de Rajadell, ja és història.

En el marc de l’operació per renaturalitzar Can Poc Oli, que inclourà fer desaparèixer l’antiga discoteca Pont Aeri, aquest divendres al matí una piconadora ha eliminat aquest tap de formigó, que suposava un problema per a la connectivitat del riu i també per a la biodiversitat de la zona.