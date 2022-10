Llums de Nadal instal·lats en molts carrers, gent voltant amb màniga curta en un octubre amb unes temperatures cada cop menys tardorenques i, a la plaça de Sant Domènec, la parada de castanyes, una de les dues que hi ha fa anys a Manresa. L'altra és a la plaça Espanya i la porta Manel Beas des del 1993. La va heretar del seu pare, que la hi va posar el 1979. Des de l'any passat hi ha una tercera parada que es mou per la zona universitària i les Bases de Manresa.