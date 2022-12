És el dia de l'estrena, on els millors musicals de la ciutat competeixen per omplir els teatres durant setmanes i setmanes. Perquè la vostra estrena tingui el màxim èxit, haureu d'atreure i asseure el públic als millors llocs possibles. Aquesta no serà una feina fàcil. La paraula va córrer i les celebritats, autoritats i premsa més importants no es volen perdre aquest esdeveniment glamurós. Seràs capaç de trobar els millors seients? Ara, si em disculpeu, el "Show ha de continuar!"

Take a Seat presenta una mecànica innovadora anomenada Share & Write on l'aleatorietat es crea per la interacció del jugador (en lloc d'un dau o una carta). En cada torn els jugadors rebran un panell de reserves i hauran de decidir si utilitzar l'habilitat de l'acomodador o obtenir punts directes. Després hauran de marcar una reserva al tauler de la seva dreta o esquerra (segons el torn) ratllant qualsevol dels 4 tiquets del panell de reserves. Finalment, hauran d'assignar seients al teatre marcant el contorn i els cercles que corresponen a les peces seleccionades en el pas anterior. El joc té 14 torns. Un cop finalitzat es passa a la puntuació final. Hi ha 3 àrees per puntuar: targetes d'objectiu, majories de reserva i bonificació d'acomodador. Els jugadors sumen tots els punts per assolir la puntuació total. El jugador amb la puntuació més alta guanya la partida