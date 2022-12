Els insectes són una forma de vida abundant i exitosa del nostre planeta, amb cinc milions d’espècies diferents. Habiten la Terra des de fa 250 milions d’anys, mentre que els humans des de tan sols 2 milions. Es considera, per exemple, que hi ha 10 vegades més espècies de Lepidòpters (papallones) que espècies d’ocells i mamífers junts. La ciència que estudia els insectes, l’entomologia, va ser considerada fins al s. XIX una ciència de la naturalesa auxiliar, un xic banal i fins i tot infantil. Poc a poc es va fer evident la importància d’aquest camp científic i en especial el treball de les grans investigadores que s’hi van dedicar. La història de l’entomologia no pot ser explicada sense la intervenció d’aquestes dones increïbles que, en molts casos, ni tan sols eren acceptades com a membres de les societats científiques. Assumeix el paper d’una de les cinc investigadores del joc i recorre el món amb l’objectiu de formar una col·lecció d’insectes que compleixi amb els encàrrecs de les institucions científiques. Amplia la teva col·lecció a mesura que progressa el joc i aconsegueix reconeixement per la teva tasca científica.