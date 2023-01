El llac de l'Agulla de Manresa encara no està buit del tot. La previsió d'Aigües de Manresa és que ho estigui a mitjan de la setmana vinent. Les obres que hi estan fent des del passat dia 23 de gener inclouen una doble actuació que té la mateixa finalitat: millorar la qualitat de l'aigua que arriba a les aixetes. Tal com ha explicat Mireia Félix, sotsdirectora tècnica i responsable de l’àrea de projectes i obres d’Aigües Manresa, en l'atenció als mitjans que s'ha fet aquest dijous al matí, es tracta d'una intervenció que ja es va veure que calia executar fa dotze anys, però que no s'ha entomat fins ara. Els treballs els fa l’empresa ICMAN, amb una durada de tres mesos. El pressupost total de l’obra és de 757.944,00 euros (IVA inclòs). Les tres primeres setmanes -aquesta és la primera- s'ha tancat el parc a l'accés del públic per temes de seguretat.