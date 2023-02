La plaça de Sant Domènec de Manresa acull aquest diumenge al migdia (fins cap a les 3), una festa de benvinguda a l'Any Nou Xinès amb el nom de "Festival de la Llanterna a Manresa". La celebració inclou un espectacle i diverses activitats obertes a tota la ciutadania per tal que en puguin gaudir. No és el primer cop que es fa aquesta celebració, que els dos darrers anys va quedar aturada per culpa de la pandèmia.