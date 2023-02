L’Ajuntament de Manresa obrirà la setmana vinent el concurs públic per triar l’empresa que executarà el projecte, que permetrà recuperar l’antiga fortificació de la torre de Santa Caterina, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional i que és emblema del final del Camí Ignasià. Els treballs tenen l’objectiu de revertir les patologies que actualment afecten la torre i d’obrir-la al públic com a lloc on poder contemplar la ciutat, amb la instal·lació d’una escala amb plataforma circular que actuarà de mirador. Les obres tenen un cost de 246.233 euros, prov inents dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat.