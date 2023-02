Després de més de deu anys d'espera, les 'gàbies' marxaran del parc del Pintor Vila Closes, a la barriada de Saldes-Plaça Catalunya. La comissió que es va crear per vetllar-ho i l'associació de veïns, així com la família del pintor manresà que dona nom al parc, han donat per bo el projecte proposat per l'Ajuntament.