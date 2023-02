Després de 9 edicions dels Jardins de Llum de Manresa, la d’enguany és la primera que ha comptat amb un acte inaugural. I com les instal·lacions, també ha fet badar a qui l’ha vist. «A taste of nature», dels autors Alba G. Corral i Björt Rùnars, ha estat l'espectacle triat per a l’ocasió, i ha convertit la façana de l’Ajuntament en una gran pantalla de llums, ombres, colors i formes que anaven evolucionant al so del violoncel que tocava una de les artistes asseguda al balcó principal i d’una música de fons. Han estat 30 minuts llargs de projecció que al final ha provocat l’aplaudiment d’una plaça plena a vessar, si bé hi ha qui l’havia abandonat abans possiblement per considerar que la durada era excessiva.