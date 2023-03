Amb consignes com «El Xup és Manresa» o l’escola «Muntanya del Drac es queda al barri», una quarantena de persones han tallat aquest dijous al vespre la carretera de Vic de Manresa durant uns minuts. Ha sigut davant la delegació d’Educació per denunciar la «discriminació» que pateix el centre respecte altres col·legis, segons famílies de l’escola, que són els qui han organitzat la protesta. També hi han participat representants de l’associació de veïns i ha comptat amb el suport del regidor Jordi Trapé de Fem Manresa.