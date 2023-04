Per Pasqua, mossèn Joan Antoni Castillo va recuperar fa uns deu anys, poc després d'arribar a la parròquia de Viladordis de Manresa per ser-ne el rector, el costum cristià del salpàs, consistent a llançar aigua amb sal beneïdes al llindar de la porta de les cases per protegir-les.

La tradició del salpàs remet a la pintada amb sang dels hebreus a les portes de les cases per alliberar-se de les plagues d’Egipte.