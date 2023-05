Quan han arribat al carrer del Joc de la Pilota, davant del número 18, just a l'entrada per la plaça d'Europa, alguns convocants han esbotzat la porta de l'immoble i l'han ocupat. Han explicat que es tracta d'un bloc de la Sareb, el conegut com banc dolent. Hi han desplegat una pancarta on posa "Prenem el que és nostre. Bloc Bages 9. Obra social PAHC". Crits i aplaudiments han servit per celebrar l'èxit de l'acció sorpresa. Seguidament, han llegit un manifest sobre la vaga de les treballadores de la residència d'Els Comtals d'Ampans.