Visita del president Aragonès a Manresa per donar suport a Aloy com a alcaldable

D'ençà que Marc Aloy és alcalde de Manresa i que Pere Aragonès és president de la Generalitat, el darrer ha visitat Manresa en cinc o sis ocasions, ha explicat Aloy. Aquest migdia ha estat la darrera. Aragonès ha fet parada a la capital del Bages per donar suport a Aloy per tal que repeteixi com a alcalde els propers quatre anys.

Acompanyats per un bon nombre de membres de la llista d'ERC, han anat a peu des de la Muralla del Carme fins a la plaça Espanya per carrer Guimerà i el Passeig. Pel camí, han anat saludant diversos grupets de persones que s'han anat trobant, des d'uns avis asseguts en un banc del Passeig, un dels quals ha demanat a Aragonès què pensa fer amb el tema independència; fins a una senyora que els ha acompanyat a la plaça Espanya per escoltar què han explicat, i a un grupet de noies, una de les quals és el primer cop que votarà en unes eleccions. Aloy l'ha esperonat a fer-ho perquè "el primer cop fa molta il·lusió". A la plaça Espanya hi ha hagut temps per explicar les apostes d'ERC en temes de mobilitat de cara al proper mandat.