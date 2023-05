Els terrenys de la Fàbrica Nova de Manresa acullen des de fa uns dies un parell o tres de cabirols. Veïns d'aquest espai els van poder enregistrar fa una setmana. A banda, en van informar als agents forestals, que han decidit que, de moment, els hi deixaran perquè hi tenen herba per menjar i aigua per beure i, per ara, no fan nosa a ningú perquè a la Fàbrica Nova no s'hi fa res. Esperem que la gent els respecti. Per altra banda, seria interessant saber per on hi han arribat.