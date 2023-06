Més d'un centenar de persones s'han aplegat aquest divendres al vespre a la plaça Major de Manresa per celebrar l'arribada de la Flama del Canigó, en un acte convocat per Òmnium Cultural. La Flama, procedent del cim del Canigó, ha estat rebuda a les 17 hores davant del teatre Conservatori, des d’on s'ha dut fins a la Plana de l’Om, on ha estat custodiada fins al vespre, amb cançons i danses dels Països Catalans. Posteriorment, s'ha iniciat una cercavila en la qual Jordi Corrons, vicepresident de la delegació al Bages-Moianès d'Òmnium, s'ha encarregat de portar la Flama a la plaça Major.