Imagina que vas pel carrer parlant per telèfon pel centre de Manresa i, de sobte, et trobes el secretari general de Junts, Jordi Turull i la presidenta del Parlament, Anna Erra. És possible que per al teu interlocutor, per molt que li expliquis la situació, sigui difícil de creure. Doncs aquesta és l'escena que ha viscut una dona que caminava pel passeig Pere III parlant amb la seva parella.

Quan la dona es trobava a l'altura de la Biblioteca del Casino, s'ha trobat de cara ambdós polítics, que assistien al míting central de campanya de Junts la capital del Bages. Li ha explicat al seu interlocutor, anomenat David, l'escena i ell, perplex, ha pensat que es tractava d'una broma.Per demostrar que la situació era verídica, la dona, amb decisió, s'ha acostat a Turull i Erra i els ha demanat que es posessin al telèfon. Turull ha estat el primer a agafar el mòbil. Ha conversat uns segons amb la persona a l'altra banda de la trucada, per, ràpidament, cedir-li la paraula a Erra. "Et passo la presidenta del Parlament", ha dit amb un somriure a la cara però amb veu solemne. L'exalcaldessa de Vic, entre rialles, ha saludat el David. "Som pràcticament veïns tu i jo, ens uneix l'Eix", ha bromejat. Una anècdota que sens dubte, el David i la seva parella recordaran amb molt d'humor.