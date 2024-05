Al solar on anirà la futura seu del Govern a Manresa, al xamfrà entre el carrer de la Codinella i el de Galceran Andreu, ja s'han fet la meitat de les excavacions arqueològiques. De moment, els resultats han ofert restes d'un garbuix d'èpoques, alhora que han confirmat la presència ibera a la zona, tot i que sigui amb vestigis molt escadussers que, per tant, no donen prou informació de si allà mateix hi va haver ocupació d'aquesta època preromana. També han aparegut restes d'un forn i de tines que fan pensar en una activitat productiva lligada a la cuireteria i, posteriorment, al vi.