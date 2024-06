The Club Padel, els nous propietaris de l’històric Club Tennis Manresa, al costat del parc de l’Agulla de Manresa, han organitzat per als dies 5 i 6 de juliol la inauguració, amb dues jornades de portes obertes per veure en directe la transformació que han viscut les instal·lacions. Inclouran el sorteig de tres packs amb la mensualitat i la matrícula de franc.