Les actituds incíviques d’alguns ciutadans fan que, sovint, a les àrees on hi ha els contenidors hi hagi brutícia per terra. És el cas de la situació que denuncia una veïna de l’avinguda de Tudela, a la barriada de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa.

Aquest dilluns va anar a tirar les escombraries a uns contenidors del carrer de Lleida i no va poder perquè estava el terra ple de deixalles, amb roba escampada i fins i tot una cadira de vímet. Es pregunta què passarà quan estiguin els contenidors tancats i calgui obrir-los amb targeta, si ara que estan oberts ja passen aquestes coses. Cal recordar que l’Ajuntament de Manresa recull voluminosos que ja no es volen. Es pot sol·licitar el servei (per concretar el dia i lloc de recollida) al Whatsapp municipal 644 069 801, al 010 i a la web.