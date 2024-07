Durant el debat d'una proposició per millorar la plaça 11 de Setembre, la regidora de Vox, Immaculada Cervilla, ha rebut una advertència d'expulsió del ple de Manresa. Es debatia una moció presentada pel Front Nacional per millorar l'estat de la plaça, quan el grup de Fent Manresa ha advertit l'alcalde Marc Aloy que Cervilla havia insultat la regidora Gemma Boix.

L'alcalde ha exigit a la regidora de Vox que digués si havia insultat una altra regidora. Cervilla s'ha negat a respondre amb un 'si' o un 'no' a la pregunta de l'alcalde i ha fet referència a que allà hi havia l'estelada fins que l'alcalde l'ha tallat per advertir-la que si persistia en aquesta actitud seria expulsada.