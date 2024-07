Unes tanques, senyals de prohibit aparcar, una piconadora que en poca estona a fet miques unes voreres, i una excavadora que ha tirat la runa sobre un camió. Una escena que no té res d'estranya en qualsevol obra que hi pugui haver aquest estiu al carrer a Manresa.

El cas, però, és que aquesta en particular té un punt que la fa especial. Es tracta dels treballs preliminars que acabaran amb una transformació radical del centre de la ciutat: la transformació del carrer Guimerà en illa de vianants, sense cotxes ni autobusos com fins ara. A la plaça de la Independència de Manresa, davant mateix del col·legi Renaixença, hi ha hagut aquest dimarts el primer moviment d’obres per refer l’àrea central i comercial de la ciutat.