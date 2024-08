Amb el lema "Defensem la cultura popular", que protagonitza la pancarta de la capçalera de la manifestació, prop de 400 persones, bàsicament gent jove, acompanyen la manifestació organitzada per la Festa Major Alternativa per reclamar que la cultura popular es pugui continuar celebrant als carrers i places, lligat amb la lluita que mantenen amb veïns de l'edifici de cal Jorba, que demanen que les nits de concert d'aquesta festa es traslladin a un altre lloc per tenir garantit el dret a descans.